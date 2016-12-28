СМИ: США готовят санкции против РФ из-за хакерских атак

В администрации президента США Барака Обамы завершают работу над новыми санкциями против России.

Ответные меры планируется принять в связи с хакерскими атаками во время американской предвыборной кампании.

Речь идет об экономических санкциях и дипломатических мерах, а также об ответных кибероперациях против РФ.

Предполагается, что о новых санкция Ващингтон объявит на этой неделе.

Ранее власти США обвиняли хакеров из России в серии кибератак, которые, по мнению Вашингтона, были нацелены на оказание влияния на президентские выборы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Washington Post.

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