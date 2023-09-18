СМИ: США и Иран обменялись пленными

Катарский самолет с американцами, освобожденными в рамках обмена пленными с Ираном, вылетел из страны.

Об этом сообщает «Франс Пресс».

«Катарский самолет с пленными американцами был выведен из Ирана”, – заявило агентство.

Иран получит доступ к активам на сумму 6 миллиардов долларов, замороженным в гуманитарных целях. Официальные лица Ирана отметили, что финансовые ресурсы Ирана в Южной Корее будут переведены на банковский счет страны в Катаре.

Как сообщает Reuters, ранее замороженные иранские активы будут переведены в катарский банк в рамках обмена пленными. соглашение между Тегераном и Вашингтоном.Переведено на их счета.