СМИ: США намерены отправить в Украину новую партию кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты намерены в ближайшее время поставить в Украину новую партию кассетных пуль.

Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» США. Об этом.

Точная дата, когда в Украину будет поставлена ​​новая партия кассетных пуль, не сообщается.

Напоминаем, что Украина начала использовать кассетные боеприпасы 20 июля 2019 г. в этом году.

Вступила в силу Конвенция 2010 года по кассетным боеприпасам. Этот документ запрещает их использование, производство и сбор в 123 подписавших странах или сторонах. Документ ратифицировали 123 страны. Россия, США и Украина в этот список не вошли.

Авторитетное издание США «Вашингтон Пост» ранее сообщало, что это оружие может существенно способствовать контратакующим операциям.