ЦРУ США продолжает расследование происхождения COVID-19.

Об этом сообщил американский Об этом сообщил телеканал ABC News.

Пресс-секретарь агентства Тэмми Купперман заявила, что в расследованиях будет сохраняться серьезность, честность и беспристрастность.

Издание пишет, что существуют разные версии происхождения вируса, и до сих пор единогласное решение не принято. Не сделано: «Разведка США и международные органы здравоохранения еще не пришли к однозначному выводу. Если Пекин не будет критиковать расследование происхождения COVID, можно будет добиться более точных результатов».

Напоминаем, что с 2019 года COVID-19 начал стремительно распространяться по миру.

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