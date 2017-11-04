СМИ: теннисистку Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии

С 2012 по 2013 годы российская спортсменка рекламировала проект элитного жилищного комплекса в Гуруграме штата Харьяна.

Жительница Индии, которая купила квартиру в этом комплексе, обратилась в суд с жалобой на застройщиков. Дома обещали построить к 2016 году, однако строительство до сих пор не началось. Женщина рассказала, что заинтересовалась предложением именно из-за Марии Шараповой, которая с рекламы обещала, что на территории комплекса будет теннисная школа и магазины спортивной одежды.

«Шарапова не только активно пропагандировала мошенническую деятельность обвиняемого, но и поддержала проект в глазах широкой общественности. Следовательно, она часть этого преступного сговора», — приводят слова потерпевшей зарубежные СМИ.

Отмечается, что деньги в проект вложили 1,5 тыс. человек, пишет «Российская газета».

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