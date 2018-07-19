СМИ: тренер Владимир Газзаев покинет ФК «Урожай»

Об этом стало известно 19 июля.

С высокой долей вероятности руководить командой будет Евгений Калешин, в минувшем сезоне возглавлявший «Кубань».

Команда должна стартовать в розыгрыше Кубка России 21 июля. В 1/256 финала краснодарцы встретятся с командой «Кубань Холдинг», сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ. Сейчас ФК «Кубань» получил название «Урожай». Газзаев был назначен главным наставником клуба «Урожай» 27 июня.

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