СМИ: турецкий «Бешикташ» заявил о желании купить футболиста «Краснодара» Смолова

Клуб рассматривает форварда в качестве замены турецкому нападающему Дженку Тосуну.

Об этом сообщает турецкий телеканал A Spor.

«Бешикташ» рассматривает форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Федора Смолова в качестве замены турецкому форварду Дженку Тосуну, который был продан в английский «Эвертон» за 30 млн евро, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось об интересе к 27-летнему российскому форварду со стороны испанского «Реала», итальянского «Наполи», английского «Вест Хэма».

ФК «Зенит» предложил «Краснодару» за Смолова 10 млн евро и Жиркова.

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