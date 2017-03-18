СМИ: турок открыл банковский счет на имя убийцы российского посла

Банковский счет на имя Мевлюта Мерта Алтынташа — убийцы посла РФ в Турции, открыли спустя несколько часов после трагедии.

Этот факт установили в ходе изучения финансовых операций Алтынташа. Счет был открыт по мобильному телефону. В поле зрения полиции попал житель города Измира, занимающийся выпасом и продажей скота.

Следствие ищет возможные связи предпринимателя с исполнителем и организатором нападения на посла, пишет «Российская газета» со ссылкой на газету Habertürk.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», посол РФ в Турции Андрей Карлов 19 декабря 2016 года скончался в результате вооруженного покушения в Анкаре. Нападение произошло в Галерее современного искусства. По словам очевидцев, в посла стреляли со спины, когда тот заканчивал речь на открытии выставки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует убийство посла в Турции как теракт. Момент покушения на российского посла попал на видео (18+).

Суд турецкой Анкары в январе по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова арестовал двух человек. Ранее сотрудники прокуратуры Анкары допросили по этому делу пять человек. В марте в Анкаре задержали россиянку, которую подозревают в связи с убийцей посла РФ.

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