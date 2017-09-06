СМИ узнали о введении нового формата автомобильных номеров в России

Также обсуждается вопрос о внедрении в номерные знаки специальных чипов.

«Скорее всего, будут вводить номера, похожие на европейские. В них будет четыре цифры, четыре буквы, флаг и надпись RUS», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, ГИБДД сейчас активно выступает за внедрение в автомобильные номера специальных электронных чипов, которые позволят удаленно считывать сведения о транспортном средстве.

«Реализовывать инициативу будут, скорее всего, уже после выборов президента. Вероятно, это произойдет осенью 2018 года. Хотя по большому счету это лишь вопрос финансирования. Заменять старые номерные знаки на новые будут в течение нескольких лет, во время переходного периода будут действовать и старые, и новые номера», — отметил собеседник.

Причина изменения формата заключается в нехватке автомобильных номеров в некоторых регионах. Один из депутатов Госдумы подтвердил информацию о возможной реформе.

В то же время представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщил, что этот вопрос на правкомиссии по безопасности дорожного движения и экспертной группе не обсуждался, пишет «Газета.ru».

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