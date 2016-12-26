СМИ: в Черном море водолазы нашли тело командира Ту-154

В Сочи 26 декабря водолазы подняли на поверхность тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Романа Волкова.

По данным источника в силовых структурах, Волкова обнаружили при подъеме крупных объектов фюзеляжа. Личность установили по знакам отличия на форме.

Кроме того, на поверхность подняли еще 70 фрагментов тел, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Черном море обнаружили тела 13 погибших во время авиакатастрофы. В Москве 26 декабря началось опознание.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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