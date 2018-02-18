СМИ: в допинг-пробе выигравшего бронзу на ОИ российского керлингиста нашли следы мельдония

Под подозрение в употреблении допинга попал Александр Крушельницкий.

Как стало известно СМИ, один из допинг-тестов спортсмена показал подозрительные результаты —обнаружены следы мельдония. При этом глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев сказал, что пока не располагает официальной информацией об этом.

«Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации», — отметил Свищев.

Сам Крушельницкий также сообщил, что не в курсе происходящего.

По данным СМИ, допинг-проба Б Крушельницкого будет вскрываться 19 февраля в присутствии спортсмена, пишет «Спорт Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские керлингисты – супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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