СМИ: в ФК «Армавир» перейдет защитник «Спартака» Денис Кутин

Президент кубанского клуба Валентин Климко подтвердил, что устная договоренность по игроку с «красно-белыми» достигнута.

Климко рассказал, что футболист близок к переходу в аврмавирский клуб. Предполагается, что Кутин пополнит «Армавир» в качестве свободного агента.

Денис Кутин в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России в составе «Тосно». В системе «Спартака» 24-летний футболист был с 2010 года. Он провел больше 100 матчей за вторую команду и четыре — за первую, сообщает «Матч ТВ».

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