Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов может перейти в краснодарскую команду в трансферное окно.
Сейчас стороны ведут переговоры о переходе, которые находятся на продвинутой стадии.
Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.
В этом сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел, пишет «Чемпионат».
Кудряшов уже выступал за «Краснодар» в 2011 году и провел за клуб девять матчей в чемпионате России.
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