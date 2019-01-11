СМИ: в ФК «Краснодар» из «Рубина» перейдет Кудряшов

Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов может перейти в краснодарскую команду в трансферное окно.

Сейчас стороны ведут переговоры о переходе, которые находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.

В этом сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел, пишет «Чемпионат».

Кудряшов уже выступал за «Краснодар» в 2011 году и провел за клуб девять матчей в чемпионате России.

Все новости по теме:

Футбольные трансферы