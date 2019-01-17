Главу компании, которая занималась переделкой футбольной арены к ЧМ-2018, подозревают в незаконных финансовых операциях.

Суд арестовал владельца и одновременно гендиректора ООО «СМУ «Краснодар»» на два месяца. Правоохранительные органы проверяют законность финансовых операций фирмы с кредитными средствами.

Один из крупнейших застройщиков края в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи выполнил работы объемом более 6 млрд рублей. Также холдинг участвовал в реконструкции аэровокзала и аэропорта Симферополя. В 2014 году фирму назначили генподрядчиком в проекте реконструкции стадиона «Фишт» в ходе подготовки к ЧМ-2018 с объемом финансирования 3,6 млрд рублей.

Сейчас структуры «СМУ «Краснодар»» проходят процедуру банкротства, невыполненными остались обязательства перед дольщиками нескольких жилых комплексов в Краснодаре.

Ранее кредиторы инициировали процедуру личного банкротства главы компании. Сумма заявленных претензий превышает 1 млрд рублей, крупнейший кредитор — «Россельхозбанк», сумма долга которому — 722 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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