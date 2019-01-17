СМИ: в Краснодаре арестовали генподрядчика реконструкции сочинского стадиона «Фишт»» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); СМИ: в Краснодаре арестовали генподрядчика реконструкции сочинского стадиона «Фишт»

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Главу компании, которая занималась переделкой футбольной арены к ЧМ-2018, подозревают в незаконных финансовых операциях.

Суд арестовал владельца и одновременно гендиректора ООО «СМУ «Краснодар»» на два месяца. Правоохранительные органы проверяют законность финансовых операций фирмы с кредитными средствами.

Один из крупнейших застройщиков края в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи выполнил работы объемом более 6 млрд рублей. Также холдинг участвовал в реконструкции аэровокзала и аэропорта Симферополя. В 2014 году фирму назначили генподрядчиком в проекте реконструкции стадиона «Фишт» в ходе подготовки к ЧМ-2018 с объемом финансирования 3,6 млрд рублей.

Сейчас структуры «СМУ «Краснодар»» проходят процедуру банкротства, невыполненными остались обязательства перед дольщиками нескольких жилых комплексов в Краснодаре.

Ранее кредиторы инициировали процедуру личного банкротства главы компании. Сумма заявленных претензий превышает 1 млрд рублей, крупнейший кредитор — «Россельхозбанк», сумма долга которому — 722 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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