СМИ: в Краснодаре при пожаре в многоэтажке погиб один человек

По данным СМИ, в Краснодаре 15 февраля при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева погиб один человек.

Всего в доме зарегистрированы 480 жильцов, из них 90 детей.

Жителей горящего дома размещают в пунктах временного размещения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. На месте работают 123 человека и 44 единицы техники.

По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Из дома эвакуировали около 200 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома.

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