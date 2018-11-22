СМИ: в Краснодаре против рэпера Хаски завели уголовное дело за повреждение чужой машины

Об этом стало известно днем 22 ноября.

По данным источника в правоохранительных органах, дело возбудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ (об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества). Санкции данной статьи предусматривают штраф до 40 тыс. рублей, обязательные исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Адвокат музыканта Алексей Аванесян и менеджер Андрей Орехов информацию о возбуждении уголовного дела не подтвердили.

По словам еще одного источника в правоохранительных органах, сейчас в полиции проводят лингвистическую экспертизу текстов рэпера на предмет наличия признаков экстремизма. Именно в связи с ее проведением ранее руководству клубов было вынесено предупреждение о нежелательности проведения концертов Хаски в Краснодаре, пишет «РБК Краснодар».

В то же время адвокат рэпера Наталья Жданович официально опровергла сведения о возбуждении уголовного дела против рэпера. По ее словам, собранных материалов для этого недостаточно, сообщает телеканал «360».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» не предоставили официальный комментарий по этому поводу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли музыканта с крыши машины и увели.

Музыкант отказался пройти медосвидетельствование. Полиция составила три административных протокола в отношении задержанного 21 ноября исполнителя Дмитрия Кузнецова.

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