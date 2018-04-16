СМИ: в Краснодаре во время банкета в ресторане на взятке попались два полицейских

Их задержали 13 апреля в краевой столице в момент передачи денег.

В СМИ попала видеозапись момента задержания. Это произошло после торжественного мероприятия в одном из ресторанов. Оба задержанных — старшие лейтенанты, следователи полиции. Они получили взятку в размере 600 тыс. рублей — за эти деньги они обещали местному жителю увод от уголовной ответственности по статье «Кража».

При задержании правоохранители оказали сопротивление, сообщает телеканал «360».

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24», этим делом занимается СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в полиции знают об этом инциденте.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник