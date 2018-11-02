СМИ: в Краснодаре задержали криминального авторитета Шалву Озманова

«Вора в законе» Кусю, родственника криминального авторитета Шакро Молодого, задержали 27 октября.

Информацию об этом подтвердил источник в силовых структурах региона. Отмечается, что 32-летний Шалва Озманов был задержан сотрудниками уголовного розыска на улице Яна Полуяна. При нем обнаружили пистолет австрийского производства Glock 22 калибра 40 мм и 18 патронов. По данному факту возбудили уголовное дело.

Шалва Озманов был «коронован» в Армавире в сентябре 2014 года. Он приходится племянником криминальному авторитету Давиду Озманову (Дато Краснодарский) и внучатым племянником «вору в законе» Захарию Калашову (Шакро Молодой), сообщает «РБК-Краснодар».

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