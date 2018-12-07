СМИ: в Москве прототип аэротакси за 12 млн рублей упал во время презентации

Показ состоялся в инновационном центре «Сколково».

Испытания модели проводит лаборатория городских полетов совместно с международным агентством воздушной мобильности McFly.

Прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал. Техника приземлилась в сугроб и серьезно не пострадала.

По предварительным данным, стоимость модели составила 12 млн рублей.

«Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем: это технология, ошибка программирования или что-то еще. Разработка ведется через пробы и ошибки. Эти деньги не потеряны. У нас даже есть ролик в YouTube, где мы показываем, как мы падаем. Если бы у нас было десять аппаратов, мы могли бы быстро установить коэффициенты всего полетного контроллера. Но у нас есть один аппарат. И мы снова и снова уточняем», — цитирует представителя разработчиков аппарата телеканал «РЕН ТВ».

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