СМИ: в Новороссийске молодой человек умер после драки с полицейским

В Новороссийске в июне полицейский ударил ножом 25-летнего мужчину. По факту проводится проверка.

По данным СМИ, трагедия произошла 16 июня. Очевидцы сообщили, что молодой человек отдыхал с друзьями во дворе частного дома. Компания выпивала и веселилась. Позже к ним подошел мужчина и возмутился тем, как припаркована машина. Между ним и молодым человеком началась драка.

По словам очевидцев, инициатором конфликта был полицейский. Во время драки он ударил оппонента ножом в грудь. Пострадавший погиб по дороге в больницу, пишет «Наша газета Новороссийска».

«В ГУ МВД России по Краснодарскому краю по факту случившегося проходит проверка. Сотрудник полиции отстранен от должностных обязанностей. В том случае, если суд вынесет обвинительное заключение, полицейский будет уволен», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

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