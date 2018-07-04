СМИ: в Новороссийске попавшему под контейнеровоз пешеходу оторвало стопы

04 июля в 14:43

Появились подробности аварии, которая произошла 4 июля на улице Магистральной.

Контейнеровоз опрокинулся на бок и упал на тротуар, придавив ноги пешеходу.

По данным СМИ, пострадавшим оказался молодой человек, у которого на днях закончилась служба в армии и он возвращался домой. Пострадавший шел по тротуару по улице Магистральной в сторону автовокзала. В результате ДТП парню оторвало стопы.

Пострадавший был доставлен в Первую городскую больницу, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте работали две бригады скорой помощи и спасатели. Обстоятельства аварии выясняют.

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