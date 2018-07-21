СМИ: в перестрелке в Адыгее погибли четыре человека

Инцидент произошел 20 июля в селе Красногвардейское.
По предварительным данным, между местными жителями произошел конфликт, переросший в перестрелку. В результате три человека погибли на месте, еще один пострадавший скончался в машине скорой по пути в больницу,
В тяжелом состоянии госпитализировали 21-летнего парня. Медики диагностировали у него проникающее ранение брюшной полости.
Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются, сообщает Пятый канал.
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