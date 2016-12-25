СМИ: в разбившемся Ту-154 под Сочи находились девять журналистов

В самолете Ту-154, который 25 декабря вылетел из Сочи и упал в Черное море, находились девять журналистов.

Это трое сотрудников телеканала НТВ, трое — телеканала «Звезда», трое — Первого канала.

«На борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ находилась съемочная группа телеканала НТВ в составе корреспондента Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстого», — сообщила пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова, сообщает «Интерфакс».

Также в самолете находились корреспондент телеканала «Звезда» Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

По данным СМИ, в силовых структурах рассказали, что уже обнаружены также документы журналистов Первого канала, сообщает ТАСС.

Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту Ту-154, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, пишет «Лента.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели нашли тело пассажира Ту-154 в 6 км от Сочи. Обломки самолета нашли в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 м.

Ранее на поиски ТУ-154 отправились семь морских судов. Также в район поиска вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны мог упасть в горах на территории Краснодарского края. В Минобороны подтвердили исчезновение с радаров Ту-154, вылетевшего из Сочи. В ведомстве уточнили, что на борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа.

По данным СМИ, на борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова, а также журналисты.

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