СМИ: в результате теракта в Барселоне погибли 13 человек

Об этом сообщила испанская радиостанция Cadena Ser.
По данным журналистов, в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне погибли по меньшей мере 13 человек. Официального подтверждения этой информации нет.
Правоохранительные органы Каталонии подтвердили, что есть погибшие, однако их точное число неизвестно. Злоумышленик забаррикадировался в ресторане в Барселоне, по словам очевидцам, он захватил заложников. Место оцеплено полицией, сообщает РИА «Новости».
По данным El Pais, погибли не менее десяти человек, пишет Meduza.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Барселоне фургон въехал в толпу в районе улицы Рамбла. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Пострадали более 20 человек, водитель скрылся. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города.
Hostages being released pic.twitter.com/Lte6aC449u
— Vil (@Vil_Music) 17 августа 2017 г.
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