СМИ: в РФ в местах общественного питания могут запретить кальяны и вейпы

Меры по оздоровлению населения предусмотрены приоритетным проектом «Формирование у россиян здорового образа жизни».

Документ в конце июля утвердил президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию.

Как пояснили в Минздраве РФ, на предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы. Покупать их смогут только граждане старше 18 лет.

В рамках проекта «ЗОЖ» предполагается ужесточить и правила оборота алкоголя. Будут приняты ценовые меры и введены дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции.

В кампании по переориентированию граждан на здоровое питание главным инструментом станет информационная работа. К ней привлекут производителей продуктов. В ближайшие два месяца разработают концепцию по размещению на упаковках отличительных знаков и информационных сообщений.

Приоритетный проект предполагает, что к концу 2017 года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже половина жителей страны. А в 2025 году — большая часть, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках проекта «Формирование здорового образа жизни» правительство РФ займется пропагандой отказа от абортов.

Вернуться на ленту

Источник