СМИ: в РФ в местах общественного питания могут запретить кальяны и вейпы

Меры по оздоровлению населения предусмотрены приоритетным проектом «Формирование у россиян здорового образа жизни».
Документ в конце июля утвердил президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию.
Как пояснили в Минздраве РФ, на предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы. Покупать их смогут только граждане старше 18 лет.
В рамках проекта «ЗОЖ» предполагается ужесточить и правила оборота алкоголя. Будут приняты ценовые меры и введены дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции.
В кампании по переориентированию граждан на здоровое питание главным инструментом станет информационная работа. К ней привлекут производителей продуктов. В ближайшие два месяца разработают концепцию по размещению на упаковках отличительных знаков и информационных сообщений.
Приоритетный проект предполагает, что к концу 2017 года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже половина жителей страны. А в 2025 году — большая часть, пишут «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках проекта «Формирование здорового образа жизни» правительство РФ займется пропагандой отказа от абортов.
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