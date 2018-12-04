СМИ: в России может измениться вкус и качество пива

В него разрешат класть меньше солода и больше сахара.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разработал проект технического регламента безопасности алкогольной продукции. Если новые правила утвердят, то требования к качеству пива станут обязательными и для России. Это может оказать влияние на вкус и качество напитка.

Согласно российскому закону о регулировании алкогольного рынка, можно заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а согласно техрегламенту ЕАЭС — 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов возрастет с 2 до 5%. Перейти на новые правила надо будет в течение двух лет с момента принятия регламента.

Проект уже получил одобрение коллегии Евразийской экономической комиссии, 5 декабря регламент рассмотрит совет комиссии, пишут «Ведомости».

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