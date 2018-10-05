СМИ: в России разрешат торговать пивом и вином на автозаправках

Чтобы ограничить рост цен на топливо, кабмин согласился дать АЗС дополнительный заработок.

Решение о возврате торговли алкоголем на заправках принято на состоявшемся в сентябре у вице-премьера Дмитрия Козака совещании.

Предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС обсуждались в контексте стабилизации розничного топливного рынка, пояснил представитель вице-премьера. Цель этих предложений — повысить рентабельность компаний. Даны соответствующие поручения, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае в России резко повысилась стоимость топлива: за неделю бензин подорожал почти на рубль. В июне на Кубани стоимость бензина марки АИ-98 превысила 50 рублей.

Вице-премьер Дмитрий Козак объяснил рост цен на топливо «мировой конъюнктурой». По мнению президента России Владимира Путина, причина роста цен — неправильное регулирование в топливной сфере.

В конце июня глава Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин официально заявил, что ситуация с ценами на бензин стабилизировалась.

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