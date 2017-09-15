СМИ: в России результаты ЕГЭ будут узнавать через сайт госуслуг

Школьники смогут узнавать итоги своих экзаменов после авторизации в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА).

В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ эту информацию подтвердили. МВД России, Минобрнауки и Рособрнадзор получили поручение проработать вопрос единого доступа через ЕСИА к сведениям из государственных информационных систем. В Минкомсвязи пояснили, что школьники могли увидеть свои результаты ЕГЭ на портале госуслуг уже в июне этого года. Такая услуга была доступна тому, кто зарегистрирован на этом портале.

Министерство предлагает использовать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг в качестве универсального идентификатора гражданина. Чтобы узнать результаты экзаменов, пользователю нужно будет войти на портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В ней необходимо обратить внимание на корректность имени, фамилии и отчества, данных паспорта и региона. Также можно ввести код регистрации ЕГЭ. Пользователи получат общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.

Отмечается, что выпускники, как и прежде, смогут получать результаты госэкзаменов и при личном визите в школу, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 1 июля. Сразу по трем предметам 100 баллов за ЕГЭ получил 21 выпускник.

Рособрнадзор 3 июля начал собирать предложения по совершенствованию ЕГЭ.

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