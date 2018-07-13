СМИ: в Сочи мужчина «заминировал» фан-зону ради спасения друга

Это случилось 12 июля.

Мужчине, отдыхавшему на площадке фестиваля болельщиков на площади Южного мола Морпорта, потребовалась медицинская помощь. Его друг позвонил по номеру 112, чтобы вызвать медиков. Ему показалось, что скорая помощь едет слишком долго, поэтому 33-летний житель Владимирской области снова набрал тот же номер и сообщил, что на улице Пионерской, проходящей неподалеку, заложена бомба.

По указанному адресу прибыли специалисты. Взрывного устройства они не обнаружили.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Ранее мужчина судим не был, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туристы поделились впечатлениями от фестиваля болельщиков в Сочи.

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