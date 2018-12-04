СМИ: в Сочи прекратили дело против хозяина гостиницы, около которой в ливневку упал мальчик

Заседание прошло 4 декабря в Лазаревском районном суде Сочи.

Судья удовлетворил ходатайство пострадавших о примирении и прекращении уголовного дела и освободил фигуранта от уголовной ответственности.

Как следует из постановления суда, отец мальчика претензий материального и морального характера к владельцу гостиницы не имеет. Так как подсудимый принес свои извинения и полностью загладил причиненный вред и возместил материальный и моральный ущерб в полном объеме, отец погибшего мальчика попросил суд прекратить уголовное дело.

При этом гособвинитель возражал против прекращения уголовного дела, следует из решения суда.

Сумма возмещенного материального ущерба составила 150 тыс. рублей, пишет телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в поселке Лазаревском 3 августа семилетний мальчик во время дождя направлялся к гостевому дому, его сбило потоком воды, он упал в открытую ливневую канаву с дождевой водой. Потоком воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело мальчика было обнаружено в море в районе русла реки Свирка. Мальчика пыталась спасти его бабушка.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следствие установило, что 52-летний владелец гостевого дома в нарушение строительных требований самовольно установил на улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа в дом. Плита располагалась над ливневой канализацией, по ней ходили люди. При этом переход не был оборудован перилами и ограждениями. Также владелец не установил решетки с прозорами в оголовке канавы. При этом мужчина имел специальное образование и знал, что не выполнил нормативы и правила.

Специалисты обследовали ливневку. В МУП Сочи «Водосток» заявили, что ливневый коллектор в поселке Лазаревском находится в рабочем состоянии. В компании сообщили, что открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам, это связано с особенностями застройки и рельефа города.

Прокуратура во время проверки нашла изменение конструкции ливневки, в которой погиб мальчик.

В Сочи предъявили обвинение хозяину гостиницы, около которой в ливневку упал мальчик. В ноябре расследование уголовного дела в отношении владельца гостевого дома завершили, дело передали в суд.

В Сочи после гибели мальчика в ливневке возбудили дело о халатности инженера МУП «Водосток».

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