СМИ: в Сочи завершили основные поисковые работы на месте падения Ту-154

Источник в штабе поисковой операции 29 декабря сообщил о стадии поисковых работ на месте падения самолета Ту-154.

«Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена», — пояснил собеседник.

Группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут «выкладку» разбившегося воздушного судна.

А 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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