СМИ: Великобритания может стать ассоциированным членом Евросоюза

Великобритания может стать партнёром в качестве ассоциированного члена Евросоюза (ЕС) в рамках своих планов расширения.

Об этом написало издание Telegraph.

“Великобритания могла бы присоединиться к ЕС в качестве ассоциированного члена в рамках основных планов расширения ЕС, разработанных Францией и Германией”, – говорится в статье.

Отмечено, что официальный Лондон может войти на третий из четырех уровней структуры, предложенной в докладе франко-германской рабочей группы по институциональным реформам.

Ассоциированные члены не будут обязаны дальнейшей интеграции в ЕС и его политику . Однако страны, желающие присоединиться к ассоциации, должны внести свой вклад в бюджет ЕС. Членские взносы ниже, чем у полноправных членов ЕС, но у ассоциированных членов меньше возможностей, например, они имеют доступ к Фонду солидарности ЕС и Сельскохозяйственному фонду ЕС.