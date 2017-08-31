СМИ: винодельческое предприятие «Мысхако» сменило владельца

Винодельня теперь принадлежит структурам группы «Краснодарзернопродукт».

По словам источника, владельцем завода, расположенного в селе Мысхако под Новороссийском, и виноградников предприятия стала компания, «не имеющая опыта в виноделии, но работающая в отрасли сельского хозяйства».

Как уточнили два других источника, непрофильный инвестор — компания «Краснодарзернопродукт-Экспо», которая является управляющей компанией ГК «Краснодарзернопродукт» — крупного оператора на рынке зерна. По собственным данным, группа занимает 4% международного рынка торговли зерном (в натуральном выражении).

Информацию о новом собственнике «Мысхако» подтвердил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе 2016 года винодельческую компанию «Мысхако» выставили на торги за 3,3 млрд рублей. В феврале стоимость сократили до 2,97 млрд рублей, а в январе 2017 года — до 1,8 млрд рублей.

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