СМИ: военный самолет‐разведчик США заметили над Черным морем

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США направился в акваторию Черного моря после задержания Россией трех украинских судов в территориальных водах РФ.
Американский Boeing RC-135V с позывным BASTE4 вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции в 8:50 по московскому времени. Он направился в акваторию Черного моря.
Boeing RC-135 — крупный разведывательный самолет, его используют ВВС США и Королевские ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи информации, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.
По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.
После инцидента в Керченском проливе россиянам ограничат въезд на Украину.
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