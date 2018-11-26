СМИ: военный самолет‐разведчик США заметили над Черным морем

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США направился в акваторию Черного моря после задержания Россией трех украинских судов в территориальных водах РФ.

Американский Boeing RC-135V с позывным BASTE4 вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции в 8:50 по московскому времени. Он направился в акваторию Черного моря.

Boeing RC-135 — крупный разведывательный самолет, его используют ВВС США и Королевские ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи информации, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

После инцидента в Керченском проливе россиянам ограничат въезд на Украину.

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