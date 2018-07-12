СМИ: воспитанник ФК «Кубань» Лобкарев перешел в волгоградский «Ротор»

Полузащитник Владимир Лобкарев не остался в ФК «Урожай».

Он подписал однолетний контракт с волгоградским клубом, выступающим в первенстве Футбольной национальной лиги.

В начале июля появилась информация, что Лобкарев продолжит карьеру в краснодарском «Урожае», который планирует выступить в зоне «Юг» второго российского дивизиона в сезоне-2018/19. По словам источника, полузащитник предпочел «Ротор» краснодарскому клубу, так как руководство «Урожая» не предоставило ему контракта, а договоренности сторон не были закреплены документально.

Помимо Владимира Лобкарева, состав «Ротора» пополнили еще четыре футболиста, в сезоне-2017/18 защищавшие цвета ФК «Кубань»: защитники Роман Бугаев и Азат Байрыев, полузащитник Денис Якуба и форвард Юрий Завезен, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на портал Transfermarkt.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что ФК «Кубань» сменит название и подаст заявку на участие в ПФЛ. Клуб не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

ФК «Урожай» получил лицензию для участия в Профессиональной футбольной лиге.

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