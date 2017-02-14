СМИ: экс-министра курортов и туризма Кубани Куделю задержали в Москве

По данным СМИ, во время обысков в Ростуризме 14 февраля задержали бывшего министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Евгения Куделю.

В пресс-службе Ростуризма подтвердили, что представители правоохранительных органов проводили обыски, а также изъяли документы.

Источник в туротрасли пояснил, что обыски были проведены СК РФ и УФСБ по Краснодарскому краю в рамках расследования деятельности советника главы Ростуризма Евгения Кудели на посту главы кубанского министерства.

По данным источника, Куделю задержали. В пресс-службе Ростуризма не смогли подтвердить эту информацию.

Должность советника главы Ростуризма Куделя занимает с сентября 2016 года, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю информацию о задержании экс-министра не комментируют.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Куделя в сентябре 2010 года был назначен на должность руководителя департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края бывшим губернатором региона Александром Ткачевым. Позже ведомство было переименовано в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Евгений Куделя написал заявление об уходе по собственному желанию с поста министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 1 июля 2016 года. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял его отставку. Ранее глава региона призвал перезагрузить аппарат министерства туризма региона.

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