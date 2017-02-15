СМИ: экс-министра курортов Кубани Куделю могут арестовать на 15 суток

Экс-министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгения Куделю 14 февраля задержали во время обыска в Ростуризме. Ему грозит арест на срок до 15 суток.

По информации СМИ, во время обыска в кабинете Евгения Кудели, который сейчас является советником главы Ростуризма, чиновник не разрешал сотрудникам правоохранительных органов подойти к сейфу и отказался отдать свой телефон. В результате был вызван наряд полиции, сотрудники МВД надели на Куделю наручники и вывели из кабинета.

За сопротивление стражам порядка экс-министру грозит административный арест на срок до 15 суток.

Обыск провели сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю и краевого управления ФСБ России. Правоохранительные органы проверяют законность использования средств краевых целевых программ, которыми распоряжалось министерство.

Основанием для проверки стали материалы контрольно-счетной палаты Краснодарского края, которая выявила различные нарушения финансовой дисциплины со стороны министерства в 2010–2012 годах.

Законодательное собрание Краснодарского края по итогам проверки рекомендовало Куделе обеспечить возврат в бюджет 30 млн рублей, выделенных на проведение музыкальных фестивалей Sirena (Ейск) и Kubana (Темрюкский район), расходование которых организаторы фестивалей не смогли подтвердить.

Предметом проверок также стала работа подведомственного министерству ОАО «Апшеронск — Лаго-Наки», которое возглавляет брат экс-министра Александр Куделя. В 2014 году прокурор края Леонид Коржинек сообщил, что надзорное ведомство выявило признаки личной заинтересованности министра курортов при осуществлении контроля за организацией, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Куделя в сентябре 2010 года был назначен на должность руководителя департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края бывшим губернатором региона Александром Ткачевым. Позже ведомство было переименовано в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

С поста министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Куделя был смещен после того, как новый губернатор Вениамин Кондратьев возложил на него ответственность за ряд допущенных управленческих ошибок. Он призвал перезагрузить аппарат министерства туризма региона. В вину главе ведомства вменялись системные ошибки, связанные с обеспечением безопасности на пляжах, легализацией мини-гостиниц, снабжением отелей и здравниц продукцией кубанских сельхозпроизводителей, а также пассивность в деле развития рекреационной зоны Азовского моря. Евгений Куделя написал заявление об уходе по собственному желанию с поста министра с 1 июля 2016 года. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял его отставку.

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