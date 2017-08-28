СМИ: задержанный после перестрелки в Краснодаре оказался экс-лидером ультраправых

28 августа в 20:58

Мужчина был осужден в 2010 году Советским районным судом Краснодара на шесть лет в колонии строгого режима.

По предварительным данным, после перестрелки на стационарном посту ДПС при попытке к бегству задержали Владислав Гмыря. Ранее он был судим за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Гмыря возглавлял националистическую группировку «Пит Буль».

Сообщество с 2007 года являлось устойчивой преступной группой, в которую были вовлечены футбольные фанаты и студенты учебных заведений Краснодара. Они жестоко избивали людей неславянской внешности. При этом надевали медицинские маски, чтобы их не зафиксировали случайные видеокамеры, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре днем 28 августа в районе троллейбусного депо № 1 на улице Тургенева во время погони произошла перестрелка. По словам очевидца, полиция преследовала автомобиль, после чего раздались три выстрела. Погоня продолжалась до перекрестка улиц Тургенева и Атарбекова. В результате стрельбы ранение в ногу получил полицейский.

В розыск объявили 21-летнего Никиту Медведева и 25-летнего Дмитрия Карачкина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. К розыску подозреваемых присоединились ОМОН и СОБР.

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