СМИ: защитник «Анжи» Савичев близок к переходу в «Краснодар»

Ранее спортивный директор махачкалинцев Александр Танцюра сообщал об интересе к защитнику со стороны других команд.

Клуб рассматривает различные варианты трудоустройства игрока. По данным СМИ, сейчас футболист близок к переходу в «Краснодар».

В нынешнем сезоне Константин Савичев провел за махачкалинскую команду в Российской премьер-лиге три матча, в которых не отметился результативными действиями, сообщает «Чемпионат».

Летнее трансферное окно в российском чемпионате закрывается 1 сентября.

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