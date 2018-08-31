СМИ: защитник «Анжи» Савичев близок к переходу в «Краснодар»

Ранее спортивный директор махачкалинцев Александр Танцюра сообщал об интересе к защитнику со стороны других команд.
Клуб рассматривает различные варианты трудоустройства игрока. По данным СМИ, сейчас футболист близок к переходу в «Краснодар».
В нынешнем сезоне Константин Савичев провел за махачкалинскую команду в Российской премьер-лиге три матча, в которых не отметился результативными действиями, сообщает «Чемпионат».
Летнее трансферное окно в российском чемпионате закрывается 1 сентября.
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