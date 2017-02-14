СМИ: защитник ФК «Кубань» Аподи перейдет в «Шапекоэнсе»

Защитник ФК «Кубань» Аподи планирует вернуться в «Шапекоэнсе», за который он выступал в 2015 году.

Предполагается, что о трансфере будет объявлено 15 февраля. Бразильский клуб заинтересовался футболистом еще в декабре 2016 года, но тогда «Кубань» отказалась от сделки.

По данным источника, Аподи уже договорился с российским клубом об уходе.

В ФК «Кубань» он перешел в январе 2016 года. Он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил один гол и совершил одну результативную передачу, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле 2016 года появилась информация о том, что ФК «Кубань» планирует выставить на трансфер Аподи. Сообщалось, что клуб рассчитывал заключить сделку на 500 тыс. евро. Бразильский футболист уже получал предложения из Испании, Франции и Португалии. У Аподи также появилась возможность перейти в китайский клуб «Далянь Аэрбин». Однако в ФК «Кубань» 13 июля 2016 года опровергли информацию о том, что защитник Аподи выставлен на трансфер.

Позже футболист ушел в аренду в «Спорт Ресифи».

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