СМИ: «Зенит» планирует приобрести форварда ФК «Краснодар» Смолова

По данным СМИ, нападающий сборной России Федор Смолов ближайшее время может перейти в «Зенит».

Отмечается, что этот трансфер более вероятен, чем переход футболиста в «Спартак», о котором пишут в СМИ.

В контракте Смолова прописана сумма отступных, которая составляет 30 млн евро, и клуб не планирует идти на уступки — это осложняет переход игрока в «Спартак».

Накануне спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания объявил, что петербургский клуб планирует приобрести еще одного россиянина. Предполагается, что этот трансфер имеет прямое отношение к Федору Смолову, сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2016 года появились слухи о том, что Смолова планирует приобрести московский ФК «Спартак». Однако футболист заявил, что не собирается переходить в эту команду. Затем он сообщил, что готов перейти в европейскую команду в зимнее трансферное окно. В декабре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Смолов начал переговоры с «Боруссией». Китайский клуб в августе 2016 года предлагал Смолову контракт на 15 млн евро.

Зимой Федор Смолов заявлял, что отклонил «супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая» от клуба «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа». Позже он признался, что китайский клуб предлагал 10 млн евро в год и было тяжело отказать.

Весной в СМИ появилась информация, что Федор Смолов согласился на переход в турецкий «Фенербахче» по окончании сезона, а также, что форвард попал в сферу интересов «Эвертона».

Федор Смолов стал лучшим бомбардиром и MVP сезона Премьер-лиги. Российский футбольный союз признал его лучшим игроком года в стране.

Спортивный директор ФК «Краснодар» Алексей Зинин в апреле рассказал о том, как клуб будет искать замену форварду Федору Смолову в случае его ухода.

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