СМИ: Зинин покинул пост генерального директора ФК «Урожай»

Об этом стало известно 21 июля.

Вслед за главным тренером Владимиром Газзаевым, пост генерального директора команды покинул Алексей Зинин, сообщил портал Sport24.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Зинин с 1 октября 2016 года занимал пост спортивного директора «Краснодара», в августе 2017 года он покинул должность. Ранее специалист работал в московском «Спартаке» и столичном «Локомотиве».

ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ. Сейчас ФК «Кубань» получил название «Урожай». Газзаев был назначен главным наставником клуба «Урожай» 27 июня, однако вскоре стало известно, что он покинет пост.

С высокой долей вероятности руководить командой будет Евгений Калешин, в минувшем сезоне возглавлявший «Кубань».

Команда должна стартовать в розыгрыше Кубка России 21 июля. В 1/256 финала краснодарцы встретятся с командой «Кубань Холдинг».

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