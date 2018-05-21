Смолов: ЧМ-2018 надо отыграть так, чтобы пошли предложения от европейских топ-клубов

Нападающий ФК «Краснодар» и сборной России рассказал о своих планах на будущее.

«С первого дня в «Краснодаре» почувствовал, с каким уважением он (владелец клуба Сергей Галицкий) относится к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которых достиг в бизнесе, с каждым общается на равных. Вот еще маленький штрих — по поводу моего будущего у нас есть четкая договоренность…», — сказал Федор Смолов.

Игрок отметил, что «если звезды сойдутся», он обсудит тему своего перехода в другой клуб с Галицким.

«Сергей Николаевич — человек слова. Не обманывает», — заявил футболист.

Он также рассказал о своих надеждах на чемпионат мира по футболу.

«Отыграть надо так, чтоб европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения «Краснодару»», — сказал Смолов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроков ФК «Краснодар» Федора Смолова и Юрия Газинского вызвали в сборную для подготовки к ЧМ-2018.

На групповом этапе чемпионата мира команда проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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