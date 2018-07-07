Смолов и Газинский не вошли в стартовый состав сборной на матч ЧМ с хорватами

Игроки ФК «Краснодар» остались на скамейке запасных.
Полностью стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев, Александр Головин, Артем Дзюба.
Матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт», начало — 21:00 мск.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Хорватией#worldcup #RUSCRO #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/SPdlQ0Dqpa
— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки ФК «Краснодар» Федор Смолов и Юрий Газинский вошли в окончательный состав сборной России на ЧМ-2018.
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