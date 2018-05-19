Смолов «нагадал» сборной России по футболу выход в финал ЧМ

Нападающий ФК «Краснодар» и сборной России 18 мая стал гостем программы «Вечерний Ургант».

Футболисту предстояло наугад выбрать один из пяти вариантов: выход из группы, 1/4 финала, 1/2 финала, финал и чемпион мира по хоккею.

Выбор Федора Смолова пал на вариант ответа с табличкой «Финал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроков ФК «Краснодар» Федора Смолова и Юрия Газинского вызвали в сборную для подготовки к ЧМ-2018.

На групповом этапе чемпионата мира команда проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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