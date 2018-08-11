Смолов: спасибо ФК «Краснодар» за три незабываемых года

Экс-нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов выразил благодарность своему бывшему клубу.

«Хочу поблагодарить ФК «Краснодар» за три незабываемых года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков! Этот период навсегда останется в моем сердце!», — написал Федор Смолов в Instagram.

Федор Смолов играл за «Краснодар» с 2015 года, куда перешел из московского «Динамо». За «быков» нападающий провел 101 официальный матч, забил 64 гола и отдал 21 результативную передачу.

Нападающий сборной России подписал четырехлетний контракт с действующими чемпионами страны. Сумма транфера оценивается в 9 млн евро.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Локомотив» объявил о переходе Смолова отрывком из «Каникул в Простоквашино». Футболист поприветствовал болельщиков «красно-зеленых». Трансфер прокомментировал гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

Информация о том, что нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов может перейти в «Локомотив», появилась в начале июля. По данным СМИ, зарплата игрока составит 3,1 млн евро в год.

ФК «Локомотив» в прошедшем футбольном сезоне стал чемпионом России.

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