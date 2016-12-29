Смолов: вижу себя в топ-клубе европейского чемпионата по футболу

Нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов в декабре рассказал, в каких командах он хотел бы выступать через три года.

«Я вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата — в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь», — подчеркнлу он.

При этом он отметил, что отклонил «супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая» от клуба «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа».

«Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться», — пояснил футболист.

Он также добавил, что не принимал предложение «Лилля».

«Есть ли смысл рассматривать «Лилль», играя в «Краснодаре», — цитирует Смолова еженедельник «Футбол».

ак писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ, нападающему футбольного клуба «Краснодар» Федору Смолову поступило предложение о переходе в дортмундскую «Боруссию».

Ранее СМИ сообщали, что московский ФК «Спартак» планирует приобрести нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Однако футболист заявил, что не собирается переходить в эту команду. Затем он сообщил, что готов перейти в европейскую команду в зимнее трансферное окно.

Смолов стал лучшим бомбардиром и MVP сезона Премьер-лиги. Российский футбольный союз признал его лучшим игроком года в стране.

Китайский клуб в августе предлагал Смолову контракт на 15 млн евро.

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