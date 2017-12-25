Смолов вошел в число лучших футболистов 2017 года по версии газеты Marca

Форвард ФК «Краснодар» занял 97-е место в рейтинге.

Список сотни лучших футболистов года опубликовали на сайте испанского издания Marca.

«Краснодарский «танк» провел 12 месяцев, безостановочно забивая голы, что он и показал в товарищеском матче против сборной Испании (3:3), где оформил дубль», — описывает газета российского футболиста.

В составе сборной России в 2017 году Федор Смолов провел девять матчей, в которых забил пять мячей. Футболист в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и забил десять голов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в активе форварда 28 матчей и 11 голов в составе сборной России. Подробнее о карьере Федора Смолова за национальную команду читайте здесь.

Вернуться на ленту

Источник