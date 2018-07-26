Смолов вошел в рейтинг российских знаменитостей по версии журнала Forbes

Нападающий ФК «Краснодар» занял в списке 32-е место.

В период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года Смолов заработал 3,7 млн долларов. СМИ упоминали имя нападающего сборной России по футболу 5 тыс. 337 раз.

Возглавил рейтинг хоккеист Александр Овечкин. В топ-10 также попали музыкант Сергей Шнуров, певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов и Дима Билан, ведущий Иван Ургант, хоккеист Евгений Малкин и телеведущая Ольга Бузова.

В рейтинг также попала уроженка Кубани оперная певица Анна Нетребко. Она разместилась на 19-м месте. Доходы артистки за исследуемый период составили 5,8 млн долларов. СМИ упоминали ее имя 1 тыс. 641 раз.

Forbes учитывал данные по 158 федеральными СМИ и 12 телевизионным каналам, предоставленные агентством «Медиалогия». При подсчете доходов считался общий объем гонорарных выплат.

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